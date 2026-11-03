Zabytkowy kościół we Wówku na terenie obwodu lwowskiego zostanie przekazany na własność gminy

Kościół św. Marii Magdaleny we wsi Wołków zostanie przekazany do własności gminnej gminy terytorialnej Solonków dzięki interwencji prokuratorów z prokuratury okręgowej w Pustomytach. Chodzi o zabytkowy budynek w stylu art déco.

Jest to obiekt sakralny wzniesiony w latach 1924–1929. Kościół ten jest jednym z największych i najbardziej charakterystycznych zabytków architektury w stylu art déco w regionie. Całkowita powierzchnia budynku wynosi ponad 423 m².

Kościół znajduje się w stanie niezadowalającym i zagrażającym bezpieczeństwu. W szczególności około 70% dachu uległo zniszczeniu, uszkodzone są ceglane sklepienia, stropy i podłoga. Od lat 90. budynek nie jest użytkowany, nie przeprowadza się w nim prac konserwatorskich ani zabezpieczających.

Ustalono, że budynek został wpisany do rejestru jako mienie nieruchome bez właściciela, ponieważ w ciągu roku żadna osoba fizyczna ani prawna nie zgłosiła swoich praw do niego. Jednocześnie prawo własności komunalnej do kościoła nie zostało dotychczas sformalizowane.

W celu ochrony interesów państwa i gminy prokuratorzy zwrócili się do sądu z wnioskiem o przekazanie zabytku do własności gminnej, który został w całości uwzględniony.

Umożliwi to gminie dysponowanie obiektem, pozyskiwanie środków na jego renowację oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania zabytkowej budowli.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu prokuratura okręgowa podejmie działania zmierzające do jego wykonania.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie

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