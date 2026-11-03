位于利沃夫州沃夫科夫的一座历史悠久的天主教堂将移交社区所有

在普斯托米特地区检察院检察官的介入下，位于沃夫基夫村的圣玛丽亚·玛达肋纳天主教堂将被移交至索隆科夫斯基地区社区的公有财产。这是一座装饰艺术风格的历史建筑。

该宗教建筑建于1924年至1929年间。该教堂是该地区规模最大、最具代表性的装饰艺术风格建筑遗产之一。建筑总面积超过423平方米。

该教堂目前处于状况不佳且有坍塌危险的状态。具体而言，约70%的屋顶已坍塌，砖砌拱顶、楼板及地面均受损。 自90年代以来，该建筑一直处于闲置状态，未进行任何修复和加固工程。

经查明，该建筑已被登记为无主不动产，因为在过去一年中，没有任何自然人或法人声明对其拥有权利。与此同时，该教堂的市政所有权至今尚未办理登记手续。

为维护国家及地方社区的利益，检察官向法院提交了将该文物移交为公有财产的申请，该申请已被完全批准。

这将使社区能够对该建筑进行管理，筹集资金用于其修复，并采取措施保护这座历史建筑。

待法院判决生效后，地区检察院将采取措施确保其执行。

来源：利沃夫州检察院

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