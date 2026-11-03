Исторический костел в Вовкове на Львовщине будет передан в собственность общины

Костел святой Марии Магдалины в селе Вовков будет передан в коммунальную собственность Солонковской территориальной общины благодаря вмешательству прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры. Речь идет об историческом здании в стиле ар-деко.

Речь идет о религиозном сооружении, возведенном в 1924–1929 годах. Костел является одним из крупнейших и наиболее выразительных памятников архитектуры в регионе в стиле ар-деко. Общая площадь здания составляет более 423 м².

Костел находится в неудовлетворительном и аварийном состоянии. В частности, около 70 % крыши разрушено, повреждены кирпичные своды, перекрытия и пол. С 90-х годов сооружение не используется, реставрационные и противоаварийные работы не проводятся.

Установлено, что здание взято на учет как бесхозное недвижимое имущество, поскольку в течение года ни одно физическое или юридическое лицо не заявило о своих правах на него. В то же время право коммунальной собственности на костел до сих пор не было оформлено.

С целью защиты интересов государства и территориальной общины прокуроры обратились в суд с заявлением о передаче памятника в коммунальную собственность, которое было полностью удовлетворено.

Это позволит общине распоряжаться объектом, привлекать финансирование для его восстановления и принимать меры по сохранению исторического сооружения.

После вступления решения суда в законную силу окружная прокуратура примет меры по его исполнению.

Источник: Львовская областная прокуратура

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