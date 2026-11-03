Історичний костел у Вовкові на Львівщині передадуть у власність громади

0:00 / 0:00

Костел святої Марії Магдалини в селі Вовків передадуть у комунальну власність Солонківської територіальної громади за втручання прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури. Йдеться про історичну споруду в стилі ар-деко.

Йдеться про релігійну споруду, зведену у 1924–1929 роках. Костел є одним із найбільших та найвиразніших пам’яток архітектури у регіоні в стилі ар-деко. Загальна площа будівлі становить понад 423 м².

Костел перебуває у незадовільному та аварійному стані. Зокрема, близько 70 % даху зруйновано, пошкоджені цегляні склепіння, перекриття та підлога. З 90-х років споруда не використовується, реставраційні та протиаварійні роботи не проводяться.

Встановлено, що будівлю взято на облік як безхазяйне нерухоме майно, оскільки протягом року жодна фізична чи юридична особа не заявила про свої права на неї. Водночас право комунальної власності на костел досі не було оформлено.

З метою захисту інтересів держави та територіальної громади прокурори звернулися до суду із заявою про передачу пам’ятки у комунальну власність, яку було повністю задоволено.

Це дасть змогу громаді розпоряджатися об’єктом, залучати фінансування для його відновлення та вживати заходів для збереження історичної споруди.

Після набрання рішенням суду законної сили окружною прокуратурою буде вжито заходів до його виконання.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Суд повернув у комунальну власність приміщення на Печерську вартістю ₴7 млн.

Кличко закликав оперативно передати Гостиний двір у власність Києва.

Харків повернув у власність міста землю, яку орендувала єпархія УПЦ МП.

Верховний суд остаточно повернув садибу Терещенків у власність громади Києва.

Читай нас у