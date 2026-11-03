Wiolonczelistka Charlotte Miles została zwyciężczynią konkursu ABC Young Performers Awards 2026. Podczas wielkiego finału 3 listopada w Sydney Opera House 24-letnia muzyczka wykonała Koncert wiolonczelowy Edwarda Elgara. Nagroda ta była kolejnym wyróżnieniem wśród ponad 100 nagród muzycznych, które zdobyła.

Występ w finale

W finale Miles wystąpiła z Sydney Symphony Orchestra pod batutą dyrygenta Benjamina Northeya. Jak informuje ABC News, konkurs rozpoczął się w lutym, a wiolonczelistka przeszła dwa etapy kwalifikacyjne, zanim znalazła się w wielkim finale.

Miles pochodzi ze stanu Wiktoria. Kształci się w ramach profesjonalnego programu Akademii Kronberga w Niemczech i wróciła, aby wziąć udział w koncercie finałowym. Muzyczka regularnie występuje gościnnie z Filharmonią Berlińską, a wcześniej w tym roku została wybrana do trasy koncertowej z francuskim wiolonczelistą Gautierem Capuçonem.

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Nagrody dla finalistów

Zwyciężczyni otrzymuje 40 tys. dolarów australijskich oraz możliwość nagrania solowego albumu studyjnego dla wytwórni ABC Classic. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 15 tys. dolarów australijskich, a trzeciego miejsca — 5 tys. dolarów australijskich na rozwój kariery muzycznej.

Zwyciężczynię wyłoniło jury w składzie Aura Go, Sophie Rowell, Adam Szabo i Eliza Shephard, któremu przewodniczył harfista i działacz sztuki Marshall McGuire. Koncert finałowy był transmitowany na żywo w ABC Classic, a jego nagranie zostanie pokazane 5 listopada w ABC TV i ABC iview.

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