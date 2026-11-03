Nicholas Cage stał się bezdomny z powodu podziemnej klęski żywiołowej

Hollywoodzki aktor Nicolas Cage wraz z rodziną zmuszony jest tułać się po hotelach z powodu znacznych zniszczeń w pobliżu swojej posiadłości w Malibu, której wartość wynosi 10,5 miliona dolarów amerykańskich. O tej wymuszonej przeprowadzce gwiazda poinformowała podczas wystąpienia na imprezie Comic Con w Los Angeles.

Na początku września, w wyniku erozji wybrzeża spowodowanej przez tropikalną burzę „Mari”, w pobliżu rezydencji powstała ogromna dziura o wymiarach co najmniej 9 na 9 metrów. Do zapadliska wpadła część podjazdu, konstrukcje betonowe oraz materiały budowlane, co zmusiło lokalne władze do przeprowadzenia ewakuacji z sąsiedniego terenu.

Z powodu uszkodzeń domu o powierzchni ponad 370 metrów kwadratowych, zakupionego w 2024 roku, rodzina aktora nie może wrócić do domu i jest zmuszona odwołać tradycyjne plany rodzinne, w tym obchody Halloween.

Źródło: magazyn „Hello!”.

Aktor Nicolas Cage podczas panelu na New York Comic Con w Nowym Jorku w USA oświadczył, że może zagrać w piątym sezonie antologii „True Detective”.

HBO potwierdziło, że Antonio Banderas i Nicolas Cage wystąpią w piątym sezonie serialu „True Detective”, którego akcja będzie się toczyć w Nowym Jorku. Zdjęcia do nowego sezonu mają rozpocząć się w 2027 roku.

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