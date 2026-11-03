В Музей дворца короля Яна III в Вилянове, Польша, спустя почти 80 лет вернули графическое произведение «Дама с веером», исчезнувшее во время Второй мировой войны. Работу безусловно передала музею немецкая супружеская пара, являвшаяся ее предыдущими владельцами, сообщает RMF24.

Датировка и музейный учет

Графическое произведение также известно под названием «Дама, стоящая в белом платье с веером в руке». По информации мазовецкого воеводского хранителя памятников Марцина Давидовича, оно, вероятно, происходит из XIX века. Это олеография с вручную дорисованными элементами, выполненная на бумаге и наклеенная на холст.

Впервые работу зафиксировали в виляновском «Инвентаре картин» 1877 года, а затем — в каталоге 1895 года. В обоих документах она имела инвентарный номер 775.

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Возвращение в музейную коллекцию

По словам Давидовича, графическое произведение, как и большую часть имущества виляновской резиденции, вероятно, вывезли осенью 1944 года во время операции, которую проводил немецкий комиссар Альфред Шелленберг.

На обороте произведения сохранились оригинальные виляновские обозначения: наклейка со старым инвентарным номером и штамп «GALERYA OBRAZÓW W WILLANOWIE». Графическое произведение внесли в реестр памятников. Его можно увидеть в Кордегарде на выставке «Утраченное/Возвращенное».

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