沙特阿拉伯将不会在2026年举办俄罗斯歌唱大赛“国际视野”。该活动可能推迟至2027年举行，《莫斯科时报》报道称，消息来自塔斯社一名未具名消息人士。

未说明原因

消息人士称，由于“多种情况的综合”，今年无法在沙特阿拉伯举办该比赛，但未提供细节。早在8月，一名位于利雅得的消息人士就向塔斯社表示，活动日期、参赛者阵容和活动安排仍不明确。

沙特阿拉伯于2025年9月莫斯科举行的比赛决赛期间被宣布为下一届主办国。随后，沙特官员表示，侵略国俄罗斯尚未向他们正式移交组织该活动的责任。

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该比赛在被逐出欧洲歌唱大赛后恢复

俄罗斯在2022年因全面入侵乌克兰而被逐出欧洲歌唱大赛后，恢复了“国际视野”。欧洲歌唱大赛组织方当时表示，俄罗斯参赛可能损害该赛事的声誉。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于2025年2月签署命令恢复该比赛，俄罗斯当局为举办比赛拨款7.5亿卢布，即930万美元。据组织方称，来自22个国家的表演者参加了莫斯科的比赛。越南歌手德克·福克获胜，吉尔吉斯斯坦乐队Nomad获得第二名，卡塔尔歌手达娜·阿尔-米尔获得第三名。

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