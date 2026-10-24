第27届国际乌德琴音乐节将于11月5日至12日在以色列耶路撒冷举行，由Confederation House主办。据《耶路撒冷邮报》报道，由于首场音乐会门票需求旺盛，节目中增设了以色列摇滚音乐人杜杜·塔萨和英国Radiohead乐队吉他手乔尼·格林伍德的第二场演出。

塔萨和格林伍德的首场音乐会定于11月5日21:00在耶路撒冷剧院举行。追加演出将于11月6日12:45在同一场地举行。音乐家们将演奏他们2023年发行的合作专辑《Jarak Qaribak》中的作品，以及塔萨Al-Kuwaiti项目中的作品。

音乐节节目

15名器乐演奏家和两名歌手也将参与塔萨和格林伍德的演出。部分节目以塔萨的祖父和伯祖父达乌德·阿尔-库韦提与萨莱赫·阿尔-库韦提创作和演奏的音乐为基础。

音乐节的国际嘉宾包括希腊歌手巴比斯·策尔托斯和阿雷蒂·凯蒂梅。他们将呈现雷贝蒂科和斯米尔内伊卡风格的音乐，这两种风格与希腊民间传统有关。

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印度音乐与音乐节闭幕

11月10日，印度Triveni三重奏将在耶路撒冷剧院演出：班苏里竹笛演奏家拉凯什·乔拉西亚、西塔琴演奏家普尔巴扬·查特吉和塔布拉鼓演奏家奥贾斯·阿迪亚。同一天，打击乐演奏家伊塔马尔·多阿里的音乐会将在汗剧院举行。

11月7日，小提琴家兼乌德琴演奏家泰西尔·埃利亚斯将与曼陀林演奏家什穆埃尔·埃尔巴兹共同演出一场古典阿拉伯音乐节目。11月8日，爵士钢琴家奥姆里·莫尔以及打击乐演奏家兼歌手什洛莫·巴尔将登台演出。11月11日，音乐节还计划安排什洛米·沙班、卡曼切琴演奏家马克·埃利亚胡和Kadosh Brothers三重奏的演出。

11月12日，编舞家奥利·波塔尔将呈现舞蹈作品《Rite of Spring》，其灵感来自叙利亚裔埃及音乐家法里德·阿尔-阿特拉什的创作。音乐节的压轴演出将是Teapacks乐队在The Hafla and Hora Orchestra支持下举行的音乐会。

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