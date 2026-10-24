传统音乐表演者、多乐器演奏家兼制作人多纳尔·伦尼在爱尔兰去世，享年79岁。据《卫报》报道，他在都柏林圣詹姆斯医院短暂住院后，于周五早晨因癌症去世。

音乐生涯

伦尼作为Rakes of Kildare乐队成员而走红，在该乐队中他与克里斯蒂·摩尔及其兄弟弗兰克一同演出。此后，他成为Planxty的联合创始人之一，也曾在Moving Hearts、The Bothy Band和Coolfin等乐队演奏。这位音乐家曾在世界不同国家巡演。

伦尼出生于奥法利郡塔拉莫尔镇。他最广为人知的身份是布祖基琴演奏家，尽管他会演奏多种乐器。他也被称为爱尔兰传统音乐复兴中的重要人物。在Mulligan Records唱片公司，他制作了17张专辑。

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爱尔兰的反应

爱尔兰总统凯瑟琳·康诺利向伦尼的家人、朋友和音乐同仁表示哀悼。她指出，这位音乐家兼制作人在过去60年间参与了爱尔兰音乐中许多最具影响力的事件，并强调了他在将布祖基琴引入爱尔兰音乐方面所发挥的作用。

伦尼是艺术家团体Aosdána的成员。2025年，他在由RTÉ Radio 1颁发的Irish Folk Awards上获得终身成就奖。爱尔兰总理米歇尔·马丁称这位音乐家是爱尔兰音乐界杰出的人物，身兼表演者、歌曲作者和制作人。新芬党领导人玛丽·卢·麦克唐纳表示，伦尼帮助塑造了几代人的爱尔兰音乐之声。

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