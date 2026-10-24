牙买加歌手兼音乐制作人德里克·哈里奥特于2026年10月24日在牙买加金斯敦的家中去世，享年87岁。《The Rio Times》报道称，其死讯已获多雷尔·马托克斯证实；马托克斯经营位于圣安德鲁地区的 Derrick Harriott Music Store。

马托克斯表示，哈里奥特于凌晨1时左右去世。在此之前，他从医院返回家中。马托克斯称，这位音乐家一直患病，并多次住院。家属和媒体均未说明死因。

从斯卡到早期雷鬼

德里克·哈里奥特于1939年2月6日出生在金斯敦。他的音乐生涯持续了六十多年。1957年，他与克劳德·桑共同赢得了 Vere Johns Opportunity Hour 才艺比赛；次年，他共同创立了人声组合 The Jiving Juniors。

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该组合凭借歌曲 Lollipop Girl 和 Over the River 在当地获得知名度。1962年，哈里奥特开始个人事业，并创立了 Crystal 唱片厂牌。同年，他发行了歌曲 I Care 和 The Loser，后者成为他的代表作。他的其他个人热门歌曲包括 What Can I Do 和 I’m Only Human。

制作工作与荣誉

哈里奥特从事斯卡、摇摆稳拍、雷鬼和达布等音乐类型。作为制作人，他为丹尼斯·布朗、Big Youth、The Ethiopians、Keith and Tex 和 The Kingstonians 制作唱片；《Jamaica Observer》还提到了 DJ Scotty。Crystal 厂牌发行的作品包括 Keith and Tex 二人组的 Stop That Train、丹尼斯·布朗的 Lips of Wine 和 Silhouette，以及 The Kingstonians 的 Singer Man。

2009年，牙买加政府授予哈里奥特杰出勋章，以表彰他对音乐的贡献。2019年，Jamaica Reggae Industry Association 向他颁发了终身成就奖。

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