Jamajski piosenkarz i producent muzyczny Derrick Harriott zmarł w swoim domu w Kingston na Jamajce 24 października 2026 roku. Miał 87 lat. O śmierci muzyka informuje The Rio Times; potwierdził ją Dorrell Mattox, który prowadzi sklep muzyczny Derrick Harriott Music Store w rejonie St. Andrew.

Według Mattoxa Harriott zmarł około pierwszej w nocy. Wcześniej wrócił do domu ze szpitala. Mattox przekazał, że muzyk chorował i wielokrotnie przebywał w szpitalu. Rodzina i media nie podały przyczyny śmierci.

Od ska do wczesnego reggae

Derrick Harriott urodził się w Kingston 6 lutego 1939 roku. Jego kariera muzyczna trwała ponad sześć dekad. W 1957 roku wraz z Claude’em Sangiem wygrał konkurs talentów Vere Johns Opportunity Hour, a w następnym roku współzałożył wokalną grupę The Jiving Juniors.

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Zespół zdobył lokalną popularność dzięki utworom Lollipop Girl i Over the River. W 1962 roku Harriott rozpoczął karierę solową i założył wytwórnię Crystal. W tym samym roku wydał piosenki I Care oraz The Loser, która stała się jego wizytówką. Wśród innych jego solowych przebojów wymienia się What Can I Do i I’m Only Human.

Praca producencka i wyróżnienia

Harriott pracował w gatunkach ska, rocksteady, reggae i dub. Jako producent tworzył nagrania dla Dennisa Browna, Big Youtha, The Ethiopians, Keith and Tex oraz The Kingstonians; Jamaica Observer wspomina także DJ Scotty’ego. W wytwórni Crystal ukazały się między innymi Stop That Train duetu Keith and Tex, Lips of Wine i Silhouette Dennisa Browna, a także Singer Man grupy The Kingstonians.

W 2009 roku rząd Jamajki odznaczył Harriotta Orderem Wyróżnienia za wkład w muzykę. W 2019 roku Jamaica Reggae Industry Association uhonorowało go nagrodą za całokształt osiągnięć.

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