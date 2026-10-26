26 października w Ukrainie rozpoczęło się przeprowadzanie Krajowego testu z kompetencji medialnych, który pozwala sprawdzić swoje umiejętności w zakresie pracy z informacją.

„Rosja aktywnie wykorzystuje dezinformację jako narzędzie wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie rozwój sztucznej inteligencji stwarza nowe wyzwania: coraz trudniej jest rozpoznać sfałszowane filmy, głosy i obrazy. Właśnie dlatego umiejętność korzystania z mediów jest niezbędna dla każdego. Krajowy test pomaga sprawdzić, jak dobrze potrafimy analizować informacje, rozpoznawać manipulacje i chronić się w środowisku cyfrowym. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału i sprawdzenia własnej wiedzy” — zaznaczyła wicepremier ds. polityki humanitarnej – minister kultury Tetiana Bereżna.

W tym roku zespół Ministerstwa Kultury Ukrainy opracował test składający się z pięciu bloków tematycznych: wiarygodność i wpływ informacji, sieci społecznościowe, odpowiedzialne i etyczne zachowanie w mediach, weryfikacja faktów, cyberhigiena oraz bezpieczeństwo w sieci.

Uczestnicy będą mieli za zadanie znaleźć właściwe rozwiązania w znanych sytuacjach życiowych. Na przykład, jak postąpić, gdy w komunikatorze rozsyłana jest pilna wiadomość o ewakuacji, znajomy przesyła podejrzane wideo, w sieciach społecznościowych pojawia się emocjonalna zbiórka funduszy lub ktoś proponuje kliknięcie w link w celu uzyskania pomocy finansowej.

Szczególną uwagę poświęcono sztucznej inteligencji, deepfake’om, ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwu informacyjnemu w czasie wojny. Pytania pomagają zrozumieć, jak weryfikować treści, rozpoznawać oszukańcze schematy oraz odpowiedzialnie rozpowszechniać informacje.

Każde pytanie ma cztery warianty odpowiedzi. Objaśnienia do zadań pomagają uczestnikom zrozumieć prawidłowe rozwiązania i typowe błędy. W ten sposób test umożliwia jednocześnie sprawdzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności.

Zaraz po zakończeniu testu uczestnicy otrzymają wynik wraz z wykresem i oceną swoich kompetencji. W zależności od liczby poprawnych odpowiedzi można uzyskać jeden z czterech poziomów: „Nowicjusz”, „Początkujący”, „Prawie guru” lub „Guru”.

Uczestnicy będą mogli również pobrać certyfikat, udostępnić wynik w mediach społecznościowych oraz przejrzeć go w swoim koncie „Moja edukacja”.

Jak przystąpić do testu?

Przejdź na platformę Dія.Освіта. Zarejestruj się lub zaloguj się na swoje konto. Odpowiedzieć na 25 pytań i uzyskać wynik.

Informację tę przekazuje Ministerstwo Kultury.

Przypominamy, że na Ukrainie przygotowywana jest nowa strategia rozwoju umiejętności korzystania z mediów do 2030 roku.

Cyberbezpieczeństwo, werbowanie, manipulacje i sztuczna inteligencja: jak chronić dzieci w wojnie informacyjnej.

W dniu 30 czerwca Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła rozporządzenie w sprawie strategii komunikacyjnej w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji na lata 2026–2030, a także zatwierdziła plan operacyjny działań służących jej realizacji na lata 2026–2028.

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