Sofię Vergara i frontmana zespołu Imagine Dragons zauważono podczas romantycznej kolacji w Los Angeles

Kolumbijsko-amerykańską aktorkę Sophię Vergarę oraz wokalistę zespołu Imagine Dragons, Dana Reynoldsa, zauważono razem w Los Angeles. Para została sfilmowana podczas wspólnej kolacji z przyjaciółmi w jednej z restauracji w Beverly Hills.

Jak wynika z opublikowanych zdjęć, 54-letnia aktorka i 39-letni muzyk spędzili wieczór razem, trzymając się za ręce przez całą kolację. Około godziny 00:30 para postanowiła dyskretnie opuścić lokal tylnym wyjściem. Wspólne wyjście miało miejsce po opublikowaniu wspomnień byłego męża Vergary, Joe Manganiello, oraz niedawnym rozstaniu Reynoldsa z aktorką Minką Kelly.

Źródło: TMZ.

Frontman amerykańskiego zespołu prog-rockowego Imagine Dragons, Dan Reynolds, podczas koncertu w USA wyraził poparcie dla Ukrainy, podnosząc niebiesko-żółtą flagę.

Przypomnijmy, że amerykański zespół Imagine Dragons zaprezentował film krótkometrażowy do utworu „Crushed”, nakręcony na Ukrainie.

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