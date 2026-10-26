Kozłowski opowiedział, jak przygotował się na ewentualne przerwy w dostawach prądu zimą

Ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski opowiedział, co kupił do domu na wypadek przerw w dostawach prądu spowodowanych rosyjskimi ostrzałami.

Artysta posiada stację ładującą, świeczki i lampy. Jednocześnie przyznał, że w obecnych warunkach nie da się w pełni przygotować na zimę.

„Nikt obecnie nie jest w pełni przygotowany na zimę. Żyjemy w stanie oczekiwania i zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Staram się myśleć bardziej pozytywnie, ale zobaczymy” – zauważył piosenkarz.

Kozłowski dodał, że oprócz praktycznych rzeczy Ukraińcom przyda się zimą jeszcze coś ważnego.

„Jest stacja ładująca, świeczki, żarówki. Jest też miłość – to ważne” – powiedział.

Źródło: Vlik

Piosenkarz Witalij Kozłowski po występie w Charkowie opublikował wspólne zdjęcie z burmistrzem Igorem Terechowem. Artysta oświadczył, że szanuje burmistrza Charkowa.

Ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski nabył SUV-a BMW X5 po zakończeniu wieloletniego sporu sądowego z byłym producentem Igorem Kondratjukiem. Według danych z rejestrów artysta oficjalnie stał się właścicielem samochodu na początku 2026 roku.

Ukraiński piosenkarz Witalij Kozłowski wywołał oburzenie części użytkowników mediów społecznościowych po opublikowaniu filmu z Karpat, na którym pokazał, jak wraca do zdrowia dzięki kroplówkom.

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