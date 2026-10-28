W Seulu w Korei Południowej Koreańska Opera Narodowa zaprezentuje w czwartek „Złoto Renu” Richarda Wagnera — pierwszą część czteroletniego projektu wystawienia wszystkich oper z cyklu „Pierścień Nibelunga”. Jak informuje Korea Herald, żadna koreańska kompania operowa nie wystawiła dotąd samodzielnie wszystkich czterech dzieł cyklu.

Pierwszy spektakl cyklu

Przedstawienia „Złota Renu” potrwają do niedzieli w Teatrze Operowym Seoul Arts Center. Pozostałe trzy opery cyklu mają zostać zaprezentowane do 2029 roku. Projekt rozpoczyna się 150 lat po pierwszym pełnym wykonaniu „Pierścienia Nibelunga” w 1876 roku.

Dyrektorka generalna i artystyczna kompanii Park Hye-jin oświadczyła, że każda inscenizacja będzie miała koreański charakter bliski miejscowej publiczności. Fabuła „Złota Renu” rozpoczyna się od tego, że karzeł Alberyk wyrzeka się miłości, kradnie złoto córek Renu i wykuwa pierścień dający nieograniczoną władzę.

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Współczesne odczytanie mitu

Reżyser Lorenzo Fioroni przenosi akcenty mitu do współczesności, podejmując tematy nieruchomości, pożyczek, kontraktów, eksploatacji pracy i kultu młodości. Podziemne królestwo Nibelheim w spektaklu przedstawione jest jako miasto z pudeł, opakowań i śmieci, a Walhalla jako sala z drewnianym wykończeniem, w której spadają banknoty. Twarze wykonawców będą transmitowane na dużym ekranie za pomocą kamer.

Koreańską Narodową Orkiestrą Symfoniczną dyrygować będzie Lothar Koenigs. Partie Wotana zaśpiewają Oleksandr Pushniak i Lee Sang-min, rolę Alberyka — Samuel Youn i Yang Jun-mo, a Freję — Daniela Köhler i Lim Se-kyung. Pushniak, Youn i Köhler wystąpią w czwartek i sobotę, natomiast Lee, Yang i Lim — w piątek i niedzielę.

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