Południowoafrykański pisarz Damon Galgut został laureatem 15. Międzynarodowej Nagrody Park Kyung-ni w Korei Południowej. Nagrodę ustanowiła w 2011 roku Fundacja Kultury Toji na cześć koreańskiej pisarki Park Kyung-ni, informuje Korea Herald. Galgut otrzyma certyfikat, pamiątkową plakietkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 mln wonów, czyli około 75 tys. dolarów.

Historia w twórczości

Na konferencji prasowej w Seulu pisarz powiedział, że chciałby mieć możliwość pisania historii miłosnych lub tekstów całkowicie wolnych od kontekstu historycznego. Jednocześnie, jak zaznaczył, autorom z RPA trudno oddzielić prozę fabularną od historii kraju ze względu na jego burzliwą przeszłość.

Galgut urodził się w 1963 roku i dorastał w czasach apartheidu — systemu instytucjonalnej segregacji rasowej i dyskryminacji, który obowiązywał w RPA do pierwszych demokratycznych wyborów w 1994 roku. Zdaniem pisarza po zniesieniu praw apartheidu zmieniła się władza polityczna, jednak ekonomiczny podział społeczeństwa w dużej mierze pozostał. Zwrócił również uwagę na nierówność rasową w poziomie życia: najbogatsi mieszkańcy kraju są przeważnie biali, a najbiedniejsi — przeważnie czarnoskórzy.

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Powieść „Obietnica”

Tematy nierówności i niespełnionych zobowiązań zostały poruszone w powieści Galguta „Obietnica”, która w 2021 roku zdobyła Nagrodę Bookera. Książka opowiada o białej rodzinie Swartów mieszkającej na obrzeżach Pretorii. Przez około trzy dekady członkowie rodziny odkładają spełnienie obietnicy przekazania domu i ziemi swojej czarnoskórej pracownicy domowej Salome. Na spełnienie tej obietnicy nalega jedynie najmłodsza córka Amor.

Jak powiedział Galgut, historia i polityka są częścią tematów jego twórczości, jednak w centrum powieści pozostają dla niego człowiek i ludzki charakter. Pisarz ma również spotkać się z koreańskimi czytelnikami w Parku Literackim Park Kyung-ni w Wonju oraz wziąć udział w dyskusji literackiej w Seulu.

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