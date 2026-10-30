W Izraelu do kin trafiła komedia reżysera Amichaia Greenberga Love, Statistically Speaking, w której piosenkarz i aktor Yehoram Gaon zagrał w filmie po raz pierwszy od niemal dekady. Akcja filmu rozgrywa się w Jerozolimie, między innymi wokół miejscowego YMCA, i opowiada o niedawno owdowiałym aktuariuszu Reuvenie.

Jak informuje Jerusalem Post, bohater grany przez Gaona ma obsesję na punkcie statystyk dotyczących długości życia i jest przekonany, że po śmierci żony pozostało mu tylko siedem miesięcy życia. Jego spojrzenie na życie zmienia się, gdy wraz z wnuczką Eden, która chce zostać twórczynią treści, podejmuje próbę wyjaśnienia okoliczności zniknięcia dużej sumy pieniędzy z szafki na basenie.

Historia o relacjach międzypokoleniowych

W Eden wcieliła się Meshi Kleinstein. Zgodnie z fabułą żona Reuvena chciała zostawić te pieniądze wnuczce. Początkowo dziadek i wnuczka konfliktują się z powodu odmiennych poglądów na życie, jednak wspólne śledztwo stopniowo ich zbliża.

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Greenberg zaznaczył, że chciał nakręcić lekką komedię z treścią, skierowaną przede wszystkim do widzów, a nie na festiwale. Reżyser wskazał Manhattan Murder Mystery Woody'ego Allena jako źródło inspiracji dla filmu: chciał połączyć codzienne śledztwo z historią o ludzkich relacjach.

Lokacje blisko domu reżysera

Greenberg pisał scenariusz podczas restrykcji związanych z COVID-19. Postawił sobie twórcze ograniczenie, by filmować wyłącznie w lokalizacjach w promieniu 300 metrów od swojego ówczesnego mieszkania przy ulicy Ben-Majmon w Jerozolimie.

Reżyser pracuje również nad prequelem, którego akcja będzie rozgrywać się pięć lat przed wydarzeniami z Love, Statistically Speaking, gdy żona głównego bohatera jeszcze żyje. W tej historii bohater będzie próbował wyjaśnić okoliczności zniknięcia florysty na tle kryzysu we własnym małżeństwie.

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