В Израиле вышла в прокат комедия режиссера Амхая Гринберга Love, Statistically Speaking, в которой певец и актер Йехорам Гаон снялся в фильме впервые почти за десятилетие. Действие картины происходит в Иерусалиме, в том числе вокруг местного YMCA, и рассказывает о недавно овдовевшем актуарии Реувене.

Как сообщает Jerusalem Post, герой Гаона одержим статистикой продолжительности жизни и убежден, что после смерти жены ему осталось жить лишь семь месяцев. Его взгляд на жизнь меняется, когда он вместе с внучкой Эден, стремящейся стать контент-креатором, берется выяснить обстоятельства исчезновения крупной суммы денег из шкафчика в бассейне.

История об отношениях поколений

Эден сыграла Меши Кляйнштейн. По сюжету жена Реувена хотела оставить эти деньги внучке. Сначала дед и внучка конфликтуют из-за разных взглядов на жизнь, однако совместное расследование постепенно сближает их.

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Гринберг отметил, что стремился снять легкую комедию со смыслом, ориентированную прежде всего на зрителей, а не на фестивали. Режиссер назвал источником вдохновения для фильма Manhattan Murder Mystery Вуди Аллена: он хотел соединить бытовое расследование с историей о человеческих отношениях.

Локации рядом с домом режиссера

Гринберг писал сценарий во время карантинных ограничений COVID-19. Он поставил перед собой творческое ограничение снимать только в локациях в радиусе 300 метров от своего тогдашнего жилья на улице Бен-Маймон в Иерусалиме.

Режиссер также работает над приквелом, действие которого будет разворачиваться за пять лет до событий Love, Statistically Speaking, когда жена главного героя еще жива. В этой истории герой будет пытаться выяснить обстоятельства исчезновения флориста на фоне кризиса в собственном браке.

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