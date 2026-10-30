Президиум Меджлиса крымскотатарского народа осудил мероприятия, которые российская оккупационная администрация планирует провести 31 октября — 1 ноября на территории Ханского дворца в Бахчисарае.

По плану оккупантов, там планируется обустроить «полевой лагерь российской армии», воссоздать быт военных полков, дислоцировавшихся в Крыму, и открыть выставку, посвященную Крымской войне 1853–1856 годов.

В Меджлисе считают, что такие мероприятия являются попыткой присвоить культурное наследие крымскотатарского народа и прославить российскую имперскую политику.

Организация призвала ЮНЕСКО и другие международные институты добиться прекращения использования исторического памятника в пропагандистских целях. Также Меджлис обратился к МИД Украины с требованием направить официальную ноту протеста и инициировать внеочередное заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов династии Гераев, построенная в XVI веке. Это уникальный образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, внесённый в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Рефат Чубаров (Facebook)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал лидеров Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана использовать свои отношения с Москвой для освобождения политических заключённых из временно оккупированного Крыма.

Полная дальнейшая изоляция временно оккупированного Крыма, а также систематическое лишение российских военных топлива и электроэнергии может заставить Кремль сесть за стол переговоров или начать вывод армии.

За 11 лет оккупации страна-агрессор переселила в Крым уже более 1 миллиона своих граждан.

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