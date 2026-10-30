На Одесской трассе легендарного олимпийского мишки надели вышиванку

Недалеко от Киева, на Одесской трассе в Вите-Поштовой, отреставрировали известную скульптуру олимпийского медвежонка.

Теперь вместо олимпийской символики на нем украинская вышиванка и металлический трезубец.

Фигуре уже 47 лет. Ее изготовили на киевском комбинате «Художник». За десятилетия медвежонок стал местным ориентиром, а водители часто используют его как точку для определения местоположения на трассе.

Во время реставрации мастера очистили скульптуру, восстановили поврежденные части, покрасили и покрыли защитным лаком. Новый облик создали народные мастерицы Оксана Власенко и Татьяна Бенюх.

Скульптуру решили сохранить во время строительства новой транспортной развязки в Вите-Поштовой.

Источник: «Автомагистраль-Юг» (Facebook)

В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Памятник убрали в рамках процесса очистки общественного пространства от символов, связанных с русским культурным наследием.

В Одессе закрыли памятник русскому поэту Александру Пушкину деревянными плитами. Конструкцию установили представители коммунальных служб на Приморском бульваре, где памятник стоит с середины XIX века.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций издало приказ в отношении четырёх памятников в городе Каменка Черкасской области, которые не подлежат внесению в реестр объектов культурного наследия. Теперь эти объекты официально можно демонтировать.

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