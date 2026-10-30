На Одеській трасі легендарного олімпійського ведмедика переодягнули у вишиванку

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Поблизу Києва, на Одеській трасі у Віті-Поштовій, відреставрували відому скульптуру олімпійського ведмедика.

Тепер замість олімпійської символіки він має українську вишиванку та металевий тризуб.

Фігурі вже 47 років. Її виготовили на київському комбінаті «Художник». За десятиліття ведмедик став місцевим орієнтиром, а водії часто використовують його як точку для визначення місця на трасі.

Під час реставрації майстри очистили скульптуру, відновили пошкоджені частини, пофарбували та покрили захисним лаком. Новий образ створили народні майстрині Оксана Власенко й Тетяна Бенюх.

Скульптуру вирішили зберегти під час будівництва нової транспортної розв’язки у Віті-Поштовій.

Джерело: «Автомагістраль-Південь» (Facebook)

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