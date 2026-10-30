W pobliżu Kijowa, przy trasie do Odessy w miejscowości Wita-Poshtowa, odrestaurowano słynną rzeźbę olimpijskiego misia.

Teraz zamiast symboli olimpijskich ma na sobie ukraińską wyšívankę i metalowy trójząb.

Rzeźba ma już 47 lat. Została wykonana w kijowskim zakładzie „Chudozhnik”. Przez dziesięciolecia misiu stał się lokalnym punktem orientacyjnym, a kierowcy często wykorzystują go jako punkt odniesienia na trasie.

Podczas renowacji rzemieślnicy oczyścili rzeźbę, odnowili uszkodzone części, pomalowali ją i pokryli lakierem ochronnym. Nowy wygląd stworzyły rzemieślniczki ludowe Oksana Wlasenko i Tetiana Benyuch.

Postanowiono zachować rzeźbę podczas budowy nowego węzła komunikacyjnego w Witi-Poshtowej.

Źródło: „Autostrada-Południe” (Facebook)

W miejscowości Kamianka w rejonie czerkaskim zdemontowano pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkin. Pomnik usunięto w ramach procesu oczyszczania przestrzeni publicznej z symboli związanych z rosyjskim dziedzictwem kulturowym.

W Odessie pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina zasłonięto drewnianymi płytami. Konstrukcję zainstalowali przedstawiciele służb komunalnych na bulwarze Primorskim, gdzie pomnik stoi od połowy XIX wieku.

Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej wydało rozporządzenie dotyczące czterech zabytków w miejscowości Kamianka w obwodzie czerkaskim, które nie podlegają wpisaniu do rejestru obiektów dziedzictwa kulturowego. Teraz obiekty te można oficjalnie zdemontować.

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