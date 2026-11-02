W Hongkongu w Chinach 1 listopada 94-letni aktor Bowie Wu otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią karierę w filmie i telewizji, informuje ECNS.

Kariera trwająca ponad siedem dekad

Bowie Wu, znany kilku pokoleniom widzów z Hongkongu jako Sau Gor, zadebiutował w kinie w 1953 roku w filmie Men’s Hearts. W ciągu ponad 70 lat działalności zawodowej zagrał w setkach filmów i projektów telewizyjnych. Wśród jego prac są The Haunted Cop Shop z 1987 roku oraz Overheard 2, który ukazał się w 2011 roku.

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Ceremonia w Hongkongu

Wu znalazł się wśród laureatów 19. ceremonii World Outstanding Chinese Awards, zorganizowanej przez Fundację Światowych Chińskich Inwestycji Biznesowych. Wydarzenie odbyło się w Hong Kong Convention and Exhibition Centre i wyróżniło przedstawicieli nauki, kultury, sztuki, sportu i biznesu.

Nagrodę World Outstanding Chinese Award otrzymali również naukowczyni Yan Ning, prorektor Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu Dennis Lo Yuk-ming, a także aktorzy Eric Tsang Chi-wai i Tony Leung Ka-fai. Pianista Aristo Sham oraz artysta Li Xiaolin zostali wyróżnieni nagrodą World Outstanding Artist Award. Podczas ceremonii Wu wezwał młodzież do ciężkiej pracy i nieunikania trudnych zadań.

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