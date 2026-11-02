В Гонконге, Китай, 1 ноября 94-летнему актеру Боуи Ву вручили награду за жизненные достижения. Награда была присуждена за многолетнюю карьеру в кино и на телевидении, сообщает ECNS.

Карьера длиной более семи десятилетий

Боуи Ву, которого несколько поколений зрителей Гонконга знают как Сау Гора, дебютировал в кино в 1953 году в фильме Men’s Hearts. За более чем 70 лет профессиональной деятельности он сыграл в сотнях фильмов и телевизионных проектов. Среди работ актера — The Haunted Cop Shop 1987 года и Overheard 2, вышедший в 2011 году.

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Церемония в Гонконге

Ву стал одним из лауреатов 19-й церемонии World Outstanding Chinese Awards, организованной Фондом мировых китайских бизнес-инвестиций. Мероприятие состоялось в Гонконгском выставочном и конференц-центре и отметило представителей науки, культуры, искусства, спорта и бизнеса.

Награду World Outstanding Chinese Award также получили ученая Янь Нин, проректор Китайского университета Гонконга Деннис Ло Юк-мин, а также актеры Эрик Цанг Чи-вай и Тони Люн Ка-фай. Пианист Аристо Шам и художник Ли Сяолинь были отмечены наградой World Outstanding Artist Award. Во время церемонии Ву призвал молодежь усердно работать и не избегать сложных задач.

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