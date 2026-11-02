17-летняя дочь победителя шоу «Голос страны» покорила всех четырёх судей шоу

17-летняя Анна Клименко, дочь победителя седьмого сезона шоу «Голос страны» и священника УПЦ Александра Клименко, приняла участие в 14-м сезоне проекта. Выступление девушки настолько поразило судей, что к ней повернулись все четверо тренеров.

Анна Клименко начала свой путь на песенных конкурсах с детства. После победы отца на «Голосе страны» восемь лет назад девушка приняла участие в четвёртом сезоне шоу «Голос. Дети», где исполнила композицию «Родной край» на слепых прослушиваниях. Тогда судьи не повернулись к девочке, что ее огорчило и в то же время вдохновило.

В этом сезоне 17-летняя Анна Клименко прошла кастинг и снова вышла на сцену «Голоса». Девушка исполнила одну из новых песен певицы Златы Огневич «One Day». Первым к участнице повернулся Артем Пивоваров, в последние секунды развернули свои кресла Тина Кароль, Наталья Могилевская, а впоследствии и Дмитрий Монатик. Девушка призналась, что выбрала команду звездного наставника. В итоге Анна Клименко выбрала команду Дмитрия Монатика.

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Александр Клименко также отреагировал на выступление дочери в своём блоге в соцсетях и выразил свою гордость. «Дочь на шоу «Голос страны» заставила повернуться все четыре кресла, и ей, как и мне десять лет назад, пришлось выбирать. А это, пожалуй, самое сложное в тот момент. Впереди интересная работа с очень талантливым тренером. Дай им Бог стать хорошей командой и вместе создать композиции, достойные нашего времени», – написал он.

Отметим, Александр Клименко прошел в «Голос страны» с песней «Материнская любовь» Николая Мозгового. Священник попал в команду Тины Кароль, которая повернулась к нему последней. Он одержал победу в финале.

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Елена Светлицкая ответила на критику выступления на «Голосе страны».

«Голос страны-14» объявил четвёртого тренера.

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