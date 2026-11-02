17-letnia Hanna Klymenko, córka zwycięzcy siódmego sezonu programu „Głos kraju” oraz księdza Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Aleksandra Klymenko, wzięła udział w 14. sezonie programu. Występ dziewczyny tak bardzo zachwycił jurorów, że wszyscy czterej trenerzy odwrócili się w jej stronę.

Anna Klymenko swoją przygodę z konkursami piosenki rozpoczęła już w dzieciństwie. Po zwycięstwie ojca w programie „Głos kraju” osiem lat temu dziewczyna wzięła udział w czwartym sezonie programu „Głos. Dzieci”, gdzie podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór „Rodny kraj”. Wtedy jurorzy nie odwrócili się w stronę dziewczyny, co ją zasmuciło, ale jednocześnie zainspirowało.

W tym sezonie 17-letnia Hanna Klymenko przeszła casting i ponownie pojawiła się na scenie programu „Głos”. Dziewczyna wykonała jedną z nowych piosenek artystki Zlaty Ognevich – „One Day”. Jako pierwszy odwrócił się do uczestniczki Artem Piwowarow, a w ostatnich sekundach swoje fotele obrócili Tina Karol, Natalia Mogilewska, a następnie Dmytro Monatik. Dziewczyna przyznała, że wybierze drużynę gwiazdorskiego mentora. Ostatecznie Hanna Klymenko wybrała drużynę Dmytro Monatika.

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Oleksandr Klymenko również skomentował występ córki na swoim blogu w mediach społecznościowych i wyraził swoją dumę. „Moja córka w programie „Głos Kraju” sprawiła, że obróciły się wszystkie cztery fotele i ona, tak jak ja dziesięć lat temu, musiała dokonać wyboru. A to chyba najtrudniejsza rzecz w tej chwili. Przed nią ciekawa praca z bardzo utalentowanym trenerem. Niech Bóg sprawi, by stali się dobrym zespołem i wspólnie stworzyli utwory godne naszych czasów” – napisał.

Warto zaznaczyć, że Ołeksandr Klymenko zakwalifikował się do programu „Głos Kraju” z piosenką „Miłość matki” Mykoły Mozgowego. Ksiądz trafił do drużyny Tiny Karol, która jako ostatnia odwróciła się w jego stronę. W finale odniósł zwycięstwo.

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Olena Svitlytska odpowiedziała na krytykę swojego występu w programie „Głos kraju”.

Program „Głos Kraju – 14” ogłosił czwartego trenera.

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