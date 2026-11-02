《乌克兰好声音》冠军的17岁女儿征服了节目中的四位评委

17岁的安娜·克利缅科——她是选秀节目《国家之声》第七季冠军、乌克兰东正教会神父亚历山大·克利缅科的女儿——参加了该节目的第14季。 她的表演给评委们留下了如此深刻的印象，以至于四位导师全都转身选择了她。

安娜·克利缅科自幼便开始参加歌唱比赛。 八年前，在她父亲赢得《国家之声》冠军后，她参加了《好声音·儿童》第四季，并在盲选环节演唱了歌曲《故乡》。 当时评委们没有为她转身，这让她既感到沮丧，又获得了新的动力。

本季，17岁的安娜·克利缅科通过海选，再次登上了《好声音》的舞台。她演唱了歌手兹拉塔·奥格涅维奇的新歌之一《One Day》。 阿特姆·皮沃瓦罗夫率先为这位选手转身，在最后几秒钟，蒂娜·卡罗尔、娜塔莉亚·莫吉列夫斯卡相继转身，随后德米特里·莫纳蒂克也转身。这位女孩坦言，她将选择这位明星导师的战队。 最终，安娜·克利缅科选择了德米特里·莫纳蒂克的战队。

undefined

亚历山大·克利缅科也在社交媒体的博客中对女儿的表演作出了回应，并表达了自己的自豪之情。“女儿在《国家之声》节目中让所有四把转椅都转了过来，她和我十年前一样，不得不做出选择。 这恐怕是当时最艰难的抉择。接下来，她将与一位才华横溢的导师展开精彩的合作。愿上帝保佑他们成为一支优秀的团队，共同创作出配得上我们这个时代的佳作，”他写道。

值得一提的是，亚历山大·克利缅科凭借尼古拉·莫兹戈沃伊的歌曲《母爱》晋级《国家之声》。这位神父最终加入了蒂娜·卡罗尔的团队，她是最后一位为他转身的导师。他在决赛中夺得了冠军。

undefined

奥莱娜·斯维特利茨卡回应了关于她在《国家之声》中表演的批评。

《国家之声》第14季公布了第四位导师。

关注我们在