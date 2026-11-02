Украинский язык теряет долю просмотров в детском сегменте YouTube

Украинский язык постепенно укрепляет свои позиции на YouTube, однако в детском сегменте за последние два года его доля сократилась. Это единственная из 15 тематических категорий платформы, где была зафиксирована такая тенденция. На общие показатели повлиял популярный русскоязычный канал, в то же время украинские детские авторы продолжают увеличивать свою аудиторию.

Об этом свидетельствуют результаты анализа агентства TD Hub, проведенного на основе просмотров 1137 крупнейших украинских YouTube-каналов в 15 тематических нишах. Исследование охватывает 2024 и 2025 годы, а также период с января по сентябрь 2026 года.

В целом украинский язык укрепляет свои позиции на платформе. Если в 2024 году на украиноязычные каналы приходилось 55% просмотров среди украинских авторов, то в 2026 году — уже 62%. Доля украинского языка выросла в 14 из 15 исследованных категорий.

Наибольший прогресс зафиксирован в DIY-контенте, научно-образовательных и общественных темах. На украинском языке также приходится большинство просмотров в категориях спорта, музыки, военной тематики и детского контента — от 83% до 97%.

В то же время именно детский YouTube стал единственной нишей, где доля украинского языка не увеличилась, а сократилась. По данным исследователей, на это повлиял популярный русскоязычный канал Little Candy. При этом украиноязычные детские каналы не теряют аудиторию и продолжают расти. То есть речь идет не об общем спаде украинского детского контента, а об изменении соотношения просмотров между языковыми сегментами.

Исследователи также обращают внимание на ограничения выборки: в анализ не включались каналы из России, в частности те, которые публикуют видео на украинском и русском языках. Поэтому реальная доля русского языка в детском сегменте YouTube может быть еще выше.

Общая тенденция остается положительной для украинского языка. За два года украиноязычные каналы прибавили около 5,2 млрд просмотров в год, тогда как русскоязычные потеряли 3,3 млрд. Однако детский контент пока остается единственной категорией, где эта тенденция не сработала.

Об этом пишет «Вчись.Медиа».

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