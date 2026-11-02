Центр имени Леся Курбаса получил нового руководителя

Исполняющей обязанности директора Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса стала театральный продюсер и культурный менеджер Кристина Кисельовайте. Ее представили коллективу учреждения.

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

Кисельовайте является основательницей KЇ Platforma. По словам Бережной, ее опыт должен помочь Центру расширить международное сотрудничество, наладить новые партнерские отношения и обновить управленческие процессы.

Среди приоритетов работы учреждения — поддержка современной украинской драматургии, развитие связи между театральными исследованиями и практикой, а также популяризация наследия Леся Курбаса в мире.

Новая руководительница должна представить стратегию развития Центра во время публичной встречи с театральным сообществом.

Источник: Татьяна Бережная, Министерство культуры Украины

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