Centrum im. Lesa Kurbasa ma nową dyrektorkę

Pełniącą obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Sztuki Teatralnej im. Lesa Kurbasa została producentka teatralna i menedżerka kultury Kristina Kisielovate. Została ona przedstawiona zespołowi placówki.

Informację tę przekazała minister kultury Tetiana Bereżna.

Kisielowate jest założycielką KЇ Platforma. Według Bereżnej jej doświadczenie ma pomóc Centrum w rozszerzeniu współpracy międzynarodowej, nawiązaniu nowych partnerstw oraz unowocześnieniu procesów zarządzania.

Wśród priorytetów działalności instytucji znajdują się: wspieranie współczesnej dramaturgii ukraińskiej, rozwijanie powiązań między badaniami teatralnymi a praktyką, a także popularyzacja dziedzictwa Lesia Kurbasa na świecie.

Nowa dyrektorka ma przedstawić strategię rozwoju Centrum podczas publicznego spotkania ze środowiskiem teatralnym.

Źródło: Tetiana Bereżna, Ministerstwo Kultury Ukrainy

Ministerstwo Kultury Ukrainy rozważa możliwość wsparcia kin i całej branży filmowej, które ponoszą straty z powodu wojny na pełną skalę, rosyjskich ataków i ciągłych alarmów powietrznych. W szczególności chodzi o rekompensatę kosztów operacyjnych i strat spowodowanych odwołanymi seansami.

Ukraińskie kina przeżywają kryzys: frekwencja spadła do 10–15% poziomu sprzed wojny, a większość sieci działa ze stratami i gromadzi długi. Jeśli sytuacja się nie zmieni, część obiektów może zaprzestać działalności już za kilka miesięcy.

Ministerstwo Kultury Ukrainy nadało spółce „Druga Rika”, powiązanej z ukraińskim zespołem rockowym o tej samej nazwie, status przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki i zapewnienia podstawowych potrzeb ludności w okresie wyjątkowym.

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