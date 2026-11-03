15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Arava, który odbędzie się od 4 do 14 listopada w pobliżu Cukim w Centralnej Arawie w Izraelu, po raz pierwszy będzie miał dwa plenerowe ekrany do pokazów pod gołym niebem. W programie znalazły się filmy międzynarodowe, dziewięć izraelskich premier, spotkania z gośćmi oraz retrospektywa filmów Billy’ego Wildera, informuje „Jerusalem Post”.

Dwa miejsca pokazów

Festiwal został założony w 2012 roku przez producenta Eyala Shiraya i Radę Regionalną Centralnej Arawy. Powstanie drugiego miejsca było możliwe dzięki darowiźnie rodziny Vidorów. Otwarcie 4 listopada będzie poświęcone dziełom zrealizowanym przy wsparciu Funduszu Filmowego Negewu i nakręconym na izraelskiej pustyni.

Wśród tych filmów zostanie pokazany obraz Ruti Pribar What is to Come z Ronit Yudkevitch. Opowiada on o kobiecie, która po 40 latach małżeństwa zostaje sama i rozpoczyna nowy etap życia. Jedną z ról w filmie zagrał Yaakov Zada Daniel, znany z serialu Fauda.

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Program międzynarodowy

Do programu międzynarodowego włączono dramat Reeda Van Dyka Atonement z Hiam Abbass, Boydem Holbrookiem i Kennethem Branaghem. Film, którego premiera odbyła się w sekcji Directors’ Fortnight Festiwalu Filmowego w Cannes, opiera się na prawdziwej historii amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej, który po tragedii w Bagdadzie w 2003 roku chce spotkać się z rodziną zabitych. Zostanie pokazany 5 i 12 listopada.

Na festiwalu oczekiwany jest również gruziński reżyser Levan Koguashvili, który weźmie udział w pokazach komediodramatu Guria wraz z członkami obsady i ekipy filmowej. Program przewiduje nowe dzieła Floriana Zellera, Petera Farrelly’ego, Cédricа Kahna, Sandry Wollner, Nanniego Morettiego, Ryusuke Hamaguchiego, Andrieja Zwiagincewa, Cristiana Mungiu i Pawła Pawlikowskiego.

W hołdzie dziennikarce filmowej i doradczyni festiwalu Ednie Fainaru zostaną pokazane cztery klasyczne filmy Billy’ego Wildera: Double Indemnity, Sabrina, Some Like It Hot i The Apartment.

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