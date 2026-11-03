第15届阿拉瓦国际电影节将于11月4日至14日在以色列中央阿拉瓦地区楚基姆附近举行，届时将首次启用两块露天银幕进行户外放映。据《耶路撒冷邮报》报道，活动节目包括国际影片、九部以色列首映作品、与嘉宾的会面以及比利·怀尔德电影回顾展。

两个放映场地

该电影节由制片人埃亚尔·希拉伊和中央阿拉瓦地区委员会于2012年创办。第二个场地的出现得益于维多尔家族的捐赠。11月4日的开幕活动将献给在内盖夫电影基金支持下创作、并在以色列沙漠取景拍摄的作品。

其中将放映鲁蒂·普里巴尔执导、罗尼特·尤德克维奇出演的影片What is to Come。影片讲述一名女性在40年婚姻后独自生活，并开始人生新阶段的故事。因出演电视剧Fauda而知名的雅各布·扎达·丹尼尔也在片中饰演角色。

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国际节目

国际节目包括里德·范·戴克执导的剧情片Atonement，主演为希娅姆·阿巴斯、博伊德·霍布鲁克和肯尼思·布拉纳。这部影片曾在戛纳电影节“导演双周”单元首映，取材于一个真实故事：一名美国海军陆战队员在2003年巴格达发生悲剧后，希望与遇难者家属见面。影片将于11月5日和12日放映。

格鲁吉亚导演列万·科古阿什维利也预计将来到电影节，与演员和摄制组成员一同参加喜剧剧情片Guria的放映活动。节目还包括弗洛里安·泽勒、彼得·法雷利、塞德里克·康、桑德拉·沃尔纳、南尼·莫莱蒂、滨口龙介、安德烈·兹维亚金采夫、克里斯蒂安·蒙吉乌和帕维乌·帕夫利科夫斯基的新作。

为纪念电影记者兼电影节顾问埃德娜·法伊纳鲁，将放映比利·怀尔德的四部经典影片：Double Indemnity、Sabrina、Some Like It Hot和The Apartment。

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