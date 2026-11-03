15-й Международный кинофестиваль Arava, который пройдет с 4 по 14 ноября неподалеку от Цуким в Центральной Араве, Израиль, впервые будет располагать двумя открытыми экранами для показов под открытым небом. В программе заявлены международные фильмы, девять израильских премьер, встречи с гостями и ретроспектива фильмов Билли Уайлдера, сообщает Jerusalem Post.

Две площадки для показов

Фестиваль был основан в 2012 году продюсером Эялем Шираем и Региональным советом Центральной Аравы. Появление второй площадки стало возможным благодаря пожертвованию семьи Видоров. Открытие 4 ноября посвятят работам, созданным при поддержке Фонда кино Негева и снятым в израильской пустыне.

Среди таких фильмов покажут картину Рути Прибар What is to Come с Ронит Юдкевич. Она рассказывает о женщине, которая после 40 лет брака остается одна и начинает новый этап жизни. Одну из ролей в фильме исполнил Яаков Зада Даниэль, известный по сериалу Fauda.

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Международная программа

В международную программу вошла драма Рида Ван Дайка Atonement с Хиам Аббасс, Бойдом Холбруком и Кеннетом Браной. Картина, премьера которой состоялась в секции «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля, основана на реальной истории об американском морском пехотинце, который после трагедии в Багдаде в 2003 году стремится встретиться с семьей погибших. Ее покажут 5 и 12 ноября.

На фестивале также ожидают грузинского режиссера Левана Когуашвили, который посетит показы комедийной драмы Guria вместе с членами актерской и съемочной группы. Программа предусматривает новые работы Флориана Зеллера, Питера Фаррелли, Седрика Кана, Сандры Вольнер, Нанни Моретти, Рюсукэ Хамагути, Андрея Звягинцева, Кристиана Мунджиу и Павела Павликовского.

В память о киножурналистке и советнице фестиваля Эдне Файнару покажут четыре классических фильма Билли Уайлдера: Double Indemnity, Sabrina, Some Like It Hot и The Apartment.

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