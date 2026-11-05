Видео: Лида Ли представила новый сингл и видеоклип «БУЛАLOVE»

Украинская певица Lida Lee выпустила новый сингл «БУЛАLOVE», который описывают как танцевальный манифест независимости и окончательного прощания с прошлыми отношениями.

Одновременно с выпуском трека артистка представила видеоклип, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Визуальная концепция работы воссоздает атмосферу ночного города, поездок на машине и восстановления полного контроля над собственной жизнью.

<br />

«Ждете от меня объяснения, о чем эта песня? Его не будет. Просто включайте, слушайте и наслаждайтесь. Я вижу, сколько пересъемок в соцсетях вы уже делаете под этот трек. Вы и сами все чувствуете. Так что танцуйте и отпускайте», — посоветовала певица.

Источник: obozrevatel.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Lida Lee попала в аварию.

Певица Lida Lee показала свою собаку ЛуЛу, которую называет «херсонским арбузиком». Артистка рассказала, как забрала животное из приюта после спасения с оккупированной территории.

Читай нас в