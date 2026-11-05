Відео: Lida Lee презентувала новий сингл та відеокліп БУЛАLOVE

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Українська співачка Lida Lee випустила новий сингл «БУЛАLOVE», який описують як танцювальний маніфест незалежності та остаточного прощання з минулими стосунками.

Одночасно з релізом треку артистка презентувала відеокліп, створений за допомогою технологій штучного інтелекту. Візуальна концепція роботи відтворює атмосферу нічного міста, поїздок у авто та відновлення повного контролю над власним життям.

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«Чекаєте від мене пояснення, про що ця пісня? Його не буде. Просто вмикайте, слухайте і кайфуйте. Я бачу, скільки перезйомів в соцмережах ви вже робите під цей трек. Ви й самі все відчуваєте. Тож танцюйте, і відпускайте», – порадила співачка.

Джерело: obozrevatel.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Lida Lee потрапила в аварію.

Співачка Lida Lee показала свою собаку ЛуЛу, яку називає «херсонським кавунчиком». Артистка розповіла, як забрала тварину з притулку після порятунку з окупованої території.

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