Відео: Lida Lee презентувала новий сингл та відеокліп БУЛАLOVE
Українська співачка Lida Lee випустила новий сингл «БУЛАLOVE», який описують як танцювальний маніфест незалежності та остаточного прощання з минулими стосунками.
Одночасно з релізом треку артистка презентувала відеокліп, створений за допомогою технологій штучного інтелекту. Візуальна концепція роботи відтворює атмосферу нічного міста, поїздок у авто та відновлення повного контролю над власним життям.
«Чекаєте від мене пояснення, про що ця пісня? Його не буде. Просто вмикайте, слухайте і кайфуйте. Я бачу, скільки перезйомів в соцмережах ви вже робите під цей трек. Ви й самі все відчуваєте. Тож танцюйте, і відпускайте», – порадила співачка.
Джерело: obozrevatel.
Раніше ми писали, що популярна українська співачка Lida Lee потрапила в аварію.
Співачка Lida Lee показала свою собаку ЛуЛу, яку називає «херсонським кавунчиком». Артистка розповіла, як забрала тварину з притулку після порятунку з окупованої території.