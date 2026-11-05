Wideo: Lida Lee zaprezentowała nowy singiel i teledysk „BULA LOVE”

Ukraińska piosenkarka Lida Lee wydała nowy singiel „БУЛАLOVE”, który opisywany jest jako taneczny manifest niepodległości i ostateczne pożegnanie z przeszłymi związkami.

Równolegle z premierą utworu artystka zaprezentowała teledysk stworzony przy użyciu technologii sztucznej inteligencji. Koncepcja wizualna teledysku oddaje atmosferę nocnego miasta, podróży samochodem oraz odzyskania pełnej kontroli nad własnym życiem.

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„Czekacie ode mnie wyjaśnienia, o czym jest ta piosenka? Nie będzie go. Po prostu włączcie, posłuchajcie i cieszcie się tym. Widzę, ile filmików w mediach społecznościowych już kręcicie do tego utworu. Sami wszystko czujecie. Więc tańczcie i dajcie się ponieść” – poradziła piosenkarka.

Źródło: obozrevatel.

Wcześniej pisaliśmy, że popularna ukraińska piosenkarka Lida Lee miała wypadek.

Piosenkarka Lida Lee pokazała swojego psa LuLu, którego nazywa „chersonowskim arbuzikiem”. Artystka opowiedziała, jak zabrała zwierzę ze schroniska po tym, jak zostało uratowane z terytorium okupowanego.

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