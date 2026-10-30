Ирина Билык отменила концерт в Александрии

Украинская певица Ирина Билык сообщила о переносе концерта в Александрии, который должен был состояться 30 октября. Об изменении даты выступления артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Она связалась с поклонниками и сообщила, когда состоится концерт вместо запланированного выступления. Причину переноса певица в своем сообщении не уточнила.

Ирина Билык перенесла концерт

30 октября в Александрии объявлен днем траура, из-за чего Билык переносит свое выступление на понедельник, 2 ноября. Артистка подчеркнула, что все билеты останутся действительными.

«В связи с объявлением дня траура в городе Александрия концерт переносится на 2 ноября. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату», — отметила Ирина Билык.

В частности, знаменитость поблагодарила поклонников за понимание.

«Жду встречи с вами», — добавила певица.

30 октября в Александрии объявлен Днем траура по жертвам трагедии, произошедшей 29 октября в результате атаки реактивным БПЛА на вокзал в Днепре.

«На коммунальных зданиях общины будут приспущены государственные флаги Украины. Также рекомендовано приспустить их на зданиях государственной и частной формы собственности. В этот день отменяем все развлекательные мероприятия», — говорится в заявлении городского совета.

Об изменении даты выступления артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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