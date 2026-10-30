В шведском Гётеборге Занеле Мухоли официально вручили премию Hasselblad 2026 — одну из наиболее значимых международных наград в фотографии. Мухоли назвали 46-м лауреатом награды, сообщает Daily Maverick.

Церемония состоялась 9 октября 2026 года. В награду входят золотая медаль, камера Hasselblad и два миллиона шведских крон. Награду также сопровождает персональная выставка «Zanele Muholi: Hasselblad Award 2026», которая продлится до 4 апреля следующего года.

Серии о видимости

Экспозиция объединяет шесть серий работ Мухоли, в том числе Only Half the Picture, Faces and Phases и Somnyama Ngonyama. Эти работы посвящены видимости, достоинству и красоте темнокожих квир-, лесбийских и транслюдей.

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Мухоли описывало Faces and Phases как проект, выходящий за пределы портретной фотографии и документирующий сопротивление и существование темнокожих квир- и транслюдей. Hasselblad назвал эту серию знаковой частью современного фотографического искусства.

Документирование опыта

Серию Only Half the Picture впервые представили в 2002 году. Она связана с визуальным активизмом, документированием насилия и свидетельствованием пережитого опыта.

В Somnyama Ngonyama, также известной как Hail the Dark Lioness, Мухоли выступает не только фотографом, но и объектом автопортретов. В серии использованы усиленный тон кожи и выразительный контраст, а также подняты вопросы репрезентации темнокожих людей и контроля над ней. Мухоли отметило, что воспринимает эту награду как признание сообщества и людей, доверивших свои истории.

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