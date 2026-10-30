Занеле Мухолі присудили премію Hasselblad 2026 — Daily Maverick

У шведському Гетеборзі Занеле Мухолі офіційно вручили премію Hasselblad 2026 — одну з найвагоміших міжнародних відзнак у фотографії. Мухолі назвали 46-м лауреатом нагороди, повідомляє Daily Maverick.

Церемонія відбулася 9 жовтня 2026 року. До відзнаки входять золота медаль, камера Hasselblad і два мільйони шведських крон. Нагороду також супроводжує персональна виставка «Zanele Muholi: Hasselblad Award 2026», що триватиме до 4 квітня наступного року.

Серії про видимість

Експозиція об’єднує шість серій робіт Мухолі, зокрема Only Half the Picture, Faces and Phases та Somnyama Ngonyama. Ці роботи присвячені видимості, гідності та красі темношкірих квір-, лесбійських і транслюдей.

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Faces and Phases Мухолі описувало як проєкт, що виходить за межі портретної фотографії та документує спротив й існування темношкірих квір- і транслюдей. Hasselblad назвав цю серію знаковою частиною сучасного фотографічного мистецтва.

Документування досвіду

Серію Only Half the Picture вперше представили у 2002 році. Вона пов’язана з візуальним активізмом, документуванням насильства та засвідченням пережитого досвіду.

У Somnyama Ngonyama, також відомій як Hail the Dark Lioness, Мухолі постає не лише фотографом, а й об’єктом автопортретів. У серії використано посилений тон шкіри та виразний контраст, а також порушено питання репрезентації темношкірих людей і контролю над нею. Мухолі зазначило, що сприймає цю відзнаку як визнання спільноти та людей, які довірили свої історії.

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