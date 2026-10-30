在瑞典哥德堡，扎内莱·穆霍利正式获颁2026年哈苏奖，这是摄影领域最重要的国际奖项之一。据《每日前卫报》报道，穆霍利成为该奖项第46位获奖者。

颁奖仪式于2026年10月9日举行。该奖项包括一枚金牌、一台哈苏相机和200万瑞典克朗。该奖项还伴随举办个展“Zanele Muholi: Hasselblad Award 2026”，展览将持续至明年4月4日。

关于可见性的系列作品

展览汇集了穆霍利的六个作品系列，其中包括Only Half the Picture、Faces and Phases以及Somnyama Ngonyama。这些作品关注黑人酷儿、女同性恋者和跨性别者的可见性、尊严与美。

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穆霍利将Faces and Phases描述为一个超越肖像摄影的项目，记录黑人酷儿和跨性别者的抵抗与存在。哈苏称这一系列是当代摄影艺术中具有标志性意义的一部分。

记录经历

Only Half the Picture系列于2002年首次展出。它与视觉行动主义、记录暴力以及见证亲身经历有关。

在Somnyama Ngonyama中，也称为Hail the Dark Lioness，穆霍利不仅作为摄影师出现，也作为自画像的对象出现。该系列采用强化的肤色和鲜明的对比，同时提出了关于黑人群体的再现及其控制权的问题。穆霍利表示，其将这一荣誉视为对社群以及那些托付自己故事的人们的认可。

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