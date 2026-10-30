美国演员埃里克·罗伯茨——好莱坞巨星朱莉娅·罗伯茨的兄弟——公开表达了对乌克兰的支持，并谴责了俄罗斯发动的全面战争。 这位演员还谈到了拥有乌克兰血统的妻子伊莱莎·罗伯茨，并坦言自己深爱基辅和乌克兰人民。

埃里克·罗伯茨在接受美国制片人迈克尔·费恩斯坦采访时阐述了自己对这场战争的立场。这位演员表示，他支持乌克兰，因为是俄罗斯侵略了我国，而侵略者才应该停止战争。

这位演员强调，由于他的妻子拥有乌克兰血统，因此他毫不犹豫地支持乌克兰。罗伯茨表示，乌克兰人只是在抵御侵略。

“我的妻子有乌克兰血统，所以我无论如何都站在乌克兰一边。 你们遭到了袭击。而发动袭击的一方必须停止行动。因此，看到美国因唐纳德·特朗普而表现出的现状，我感到特别惊讶，”这位演员说道。

埃里克·罗伯茨自1992年起便与乌克兰籍妻子伊莱莎·罗伯茨结为连理。这位演员还表示，他认为妻子极其美丽。然而，在访问基辅之后，乌克兰女性的容貌令他惊叹不已。

“我去过乌克兰，我爱基辅，也爱乌克兰人。以前我一直觉得我的妻子非常漂亮，直到我来到基辅，才发现那里的人个个都像我的妻子一样漂亮，”埃里克坦言道。

伊莱莎·罗伯茨是这位演员的妻子，她拥有乌克兰血统。两人自1992年起便结为夫妇。

此外，埃里克·罗伯茨与前女友凯莉·坎宁安育有一女艾玛·罗伯茨。艾玛追随父亲的脚步，成为了一名演员。

埃里克·罗伯茨是女演员朱莉娅·罗伯茨的哥哥。1985年，当朱莉娅搬到纽约开始自己的演艺生涯时，埃里克已经是更知名的演员了。

过去，这位演员曾多次评论其超级巨星妹妹的成功，特别是曾表示：“如果没有我，就不会有朱莉娅·罗伯茨。”

然而，时隔四十多年后，这位演员重新审视了自己的立场。他在自己的书中就这些言论向妹妹致歉，并承认自己当时错了。

“我希望朱莉娅能接受这份公开道歉。当时说出那番话确实很不明智，”埃里克·罗伯茨写道。

值得一提的是，好莱坞女星朱莉娅·罗伯茨将出演意大利导演卢卡·瓜达尼诺执导的惊悚片《猎后》（After the Hunt）。

美国有线及卫星电视网络STARZ发布了电视剧《Gaslit》的官方预告片，该剧剧情围绕著名的“水门事件”展开，该事件最终导致美国总统理查德·尼克松辞职。

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