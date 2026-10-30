Brat Julii Roberts, Eric, wyraził poparcie dla Ukrainy i zaprezentował swoją żonę, Ukrainkę

Amerykański aktor Eric Roberts, brat hollywoodzkiej gwiazdy Julii Roberts, publicznie wyraził poparcie dla Ukrainy i potępił wojnę na pełną skalę, którą rozpoczęła Rosja. Artysta opowiedział również o swojej żonie, Elizie Roberts, która ma ukraińskie korzenie, i wyznał miłość do Kijowa oraz Ukraińców.

Swoje stanowisko w sprawie wojny Eric Roberts przedstawił w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu producentowi Michaiłowi Fainsteinowi. Aktor oświadczył, że popiera Ukrainę, ponieważ to Rosja zaatakowała nasz kraj i to właśnie agresor musi zakończyć wojnę.

Aktor podkreślił, że jego żona ma ukraińskie korzenie, dlatego bez wahania popiera nasz kraj. Według Robertsa Ukraińcy jedynie bronią się przed atakiem.

„Moja żona ma ukraińskie korzenie, dlatego w każdym razie jestem po stronie Ukrainy. Zostaliście zaatakowani. I to właśnie ten, kto zaatakował, musi się zatrzymać. Dlatego szczególnie dziwi mnie to, jak obecnie zachowuje się Ameryka za sprawą Donalda Trumpa” – powiedział artysta.

Eric Roberts jest żonaty z Ukrainką Elizą Roberts od 1992 roku. Aktor opowiedział również, że uważa swoją żonę za niezwykle piękną. Jednak po podróży do Kijowa był pod wrażeniem urody ukraińskich kobiet.

„Byłem na Ukrainie, kocham Kijów i kocham Ukraińców. Wcześniej uważałem, że moja żona jest bardzo piękna, dopóki nie przyjechałem do Kijowa i nie zobaczyłem, że tam wszystkie kobiety wyglądają tak jak moja żona” – wyznał Eric.

Eliza Roberts – żona aktora, która ma ukraińskie korzenie. Małżonkowie są razem od 1992 roku.

Eric Roberts ma również córkę Emmę Roberts z poprzedniego związku z Kelly Cunningham. Emma poszła w ślady ojca i została aktorką.

Erik Roberts jest starszym bratem aktorki Julii Roberts. Kiedy w 1985 roku przeniosła się ona do Nowego Jorku, aby rozpocząć własną karierę, Erik był już bardziej znanym aktorem.

W przeszłości artysta wielokrotnie komentował sukces swojej siostry – supergwiazdy, stwierdzając między innymi: „Gdyby nie ja, nie byłoby Julii Roberts”.

Jednak po ponad czterech dekadach aktor zrewidował swoje stanowisko. W swojej książce przeprosił siostrę za te słowa i przyznał, że się mylił.

„Mam nadzieję, że Julia przyjmie te publiczne przeprosiny. To było nierozsądne — mówić coś takiego” — napisał Eric Roberts.

Przypomnijmy, że amerykańska aktorka z Hollywood, Julia Roberts, zagra w thrillerze „After the Hunt” włoskiego reżysera Luki Guadagnino.

Amerykańska sieć telewizji kablowej i satelitarnej STARZ opublikowała oficjalny zwiastun serialu „Gaslit”, którego akcja toczy się wokół słynnego skandalu Watergate, który zakończył się dymisją prezydenta USA Richarda Nixona.

Czytaj nas na