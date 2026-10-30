Kim Kardashian przeszła operację przełyku z powodu problemów zdrowotnych
U amerykańskiej gwiazdy telewizyjnej zdiagnozowano zapalenie przełyku. Następnie przeszła operację, podczas której lekarze mieli usunąć wykryte zmiany w tym narządzie.
46-letnia Kardashian opowiedziała o swoim stanie zdrowia w rodzinnym reality show. Początkowo skarżyła się na złe samopoczucie i silny ból gardła.
Po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili stan zapalny i zalecili leczenie farmakologiczne oraz dodatkowy zabieg.
Diagnoza szczególnie przeraziła celebrytkę ze względu na historię rodzinną: jej ojciec, Robert Kardashian senior, zmarł na raka przełyku w 2003 roku w wieku 59 lat.
Warto zauważyć, że zapalenie przełyku to stan zapalny błony śluzowej przełyku. Jedną z najczęstszych przyczyn jest refluks żołądkowo-przełykowy.
Źródło: Page Six
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