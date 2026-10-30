Kim Kardashian przeszła operację przełyku z powodu problemów zdrowotnych

U amerykańskiej gwiazdy telewizyjnej zdiagnozowano zapalenie przełyku. Następnie przeszła operację, podczas której lekarze mieli usunąć wykryte zmiany w tym narządzie.

46-letnia Kardashian opowiedziała o swoim stanie zdrowia w rodzinnym reality show. Początkowo skarżyła się na złe samopoczucie i silny ból gardła.

Po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili stan zapalny i zalecili leczenie farmakologiczne oraz dodatkowy zabieg.

Diagnoza szczególnie przeraziła celebrytkę ze względu na historię rodzinną: jej ojciec, Robert Kardashian senior, zmarł na raka przełyku w 2003 roku w wieku 59 lat.

Warto zauważyć, że zapalenie przełyku to stan zapalny błony śluzowej przełyku. Jedną z najczęstszych przyczyn jest refluks żołądkowo-przełykowy.

Źródło: Page Six

Amerykańska gwiazda telewizyjna Kim Kardashian opowiedziała, że pomaga jej pięć niań, które na zmianę opiekują się jej czwórką dzieci z Kanye Westem.

13-letnia North West, najstarsza córka Kim Kardashian i Kanye Westa, została bohaterką nowego wydania magazynu „Dazed”.

Amerykańska gwiazda Kim Kardashian zapłaciła grzywnę w wysokości 1,26 mln dolarów po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła jej zarzuty dotyczące nielegalnego promowania schematu inwestycji w kryptowaluty na Instagramie.

Czytaj nas na