Кім Кардашян перенесла операцію на стравоході через проблеми зі здоров’ям

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Американській телезірці діагностували езофагіт — запалення стравоходу. Після цього вона перенесла операцію, під час якої лікарі мали видалити виявлені зміни в органі.

Про свій стан 46-річна Кардашян розповіла в сімейному реаліті-шоу. Спочатку вона скаржилася на погане самопочуття та сильний біль у горлі.

Після обстеження лікарі виявили запалення та призначили медикаментозне лікування й додаткову процедуру.

Діагноз особливо налякав знаменитість через сімейну історію: її батько Роберт Кардашян-старший помер від раку стравоходу у 2003 році у віці 59 років.

Зауважимо, езофагіт — це запалення слизової оболонки стравоходу. Однією з поширених причин є гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Джерело: Page Six

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