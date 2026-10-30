Ким Кардашьян перенесла операцию на пищеводе из-за проблем со здоровьем

У американской телезвезды диагностировали эзофагит — воспаление пищевода. После этого ей провели операцию, в ходе которой врачи должны были удалить выявленные изменения в органе.

О своём состоянии 46-летняя Кардашьян рассказала в семейном реалити-шоу. Сначала она жаловалась на плохое самочувствие и сильную боль в горле.

После обследования врачи обнаружили воспаление и назначили медикаментозное лечение и дополнительную процедуру.

Диагноз особенно напугал знаменитость из-за семейной истории: её отец Роберт Кардашьян-старший умер от рака пищевода в 2003 году в возрасте 59 лет.

Отметим, что эзофагит — это воспаление слизистой оболочки пищевода. Одной из распространенных причин является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Источник: Page Six

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала, что ей помогают пять нянь, которые по очереди ухаживают за её четырьмя детьми от Канье Уэста.

13-летняя Норт Уэст, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, стала героиней нового номера журнала Dazed.

Американская звезда Ким Кардашьян заплатила штраф в размере 1,26 млн долларов после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила ей обвинение в незаконном продвижении схемы криптовалютных инвестиций в Instagram.

Читай нас в