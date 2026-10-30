Брат Джулии Робертс, Эрик, выразил поддержку Украине и показал свою жену-украинку

Американский актёр Эрик Робертс, брат голливудской звезды Джулии Робертс, публично выразил поддержку Украине и осудил полномасштабную войну, развязанную Россией. Артист также рассказал о своей жене Элайзе Робертс, имеющей украинские корни, и признался в любви к Киеву и украинцам.

Свою позицию по поводу войны Эрик Робертс озвучил в интервью американскому продюсеру Михаилу Файнштейну. Актер заявил, что поддерживает Украину, ведь Россия напала на наше государство, и именно агрессор должен остановить войну.

Актёр подчеркнул, что у его жены украинские корни, поэтому он без колебаний поддерживает нашу страну. По словам Робертса, украинцы лишь защищаются от нападения.

«У моей жены украинские корни, поэтому я в любом случае на стороне Украины. На вас напали. И именно тот, кто напал, должен остановиться. Поэтому мне особенно странно видеть, как сейчас ведет себя Америка из-за Дональда Трампа», — сказал артист.

Эрик Робертс женат на украинке Элайзе Робертс с 1992 года. Актёр также рассказал, что считает жену необыкновенно красивой. Однако после поездки в Киев он был поражён внешностью украинских женщин.

«Я был в Украине, я люблю Киев и люблю украинцев. Раньше я думал, что моя жена очень красива, пока не приехал в Киев и не увидел, что там все выглядят так же, как моя жена», — признался Эрик.

Элайза Робертс — жена актера, имеющая украинские корни. Супруги вместе с 1992 года.

Также у Эрика Робертса есть дочь Эмма Робертс от бывшей возлюбленной Келли Каннингем. Эмма пошла по стопам отца и стала актрисой.

Эрик Робертс — старший брат актрисы Джулии Робертс. Когда в 1985 году она переехала в Нью-Йорк, чтобы начать собственную карьеру, Эрик уже был более известным актером.

В прошлом артист неоднократно комментировал успех своей сестры-суперзвезды, в частности заявлял: «Если бы не я, не было бы Джулии Робертс».

Однако спустя более четырёх десятилетий актёр пересмотрел свою позицию. В своей книге он извинился перед сестрой за эти слова и признал, что был неправ.

«Я надеюсь, Джулия примет эти публичные извинения. Это было глупо — говорить такое», — написал Эрик Робертс.

Напомним, голливудская американская актриса Джулия Робертс сыграет в триллере «После охоты» (After the Hunt) итальянского кинорежиссёра Луки Гуаданьино.

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