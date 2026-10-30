W szwedzkim Göteborgu Zanele Muholi oficjalnie wręczono nagrodę Hasselblad 2026, jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień w fotografii. Muholi zostało назwane 46. laureatem nagrody, informuje Daily Maverick.

Ceremonia odbyła się 9 października 2026 roku. W skład wyróżnienia wchodzą złoty medal, aparat Hasselblad i dwa miliony koron szwedzkich. Nagrodzie towarzyszy również indywidualna wystawa „Zanele Muholi: Hasselblad Award 2026”, która potrwa do 4 kwietnia przyszłego roku.

Serie o widzialności

Ekspozycja łączy sześć serii prac Muholi, w tym Only Half the Picture, Faces and Phases oraz Somnyama Ngonyama. Prace te poświęcone są widzialności, godności i pięknu czarnoskórych osób queer, lesbijek i osób transpłciowych.

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Muholi opisywało Faces and Phases jako projekt wykraczający poza fotografię portretową, dokumentujący opór i istnienie czarnoskórych osób queer i transpłciowych. Hasselblad nazwał tę serię przełomową częścią współczesnej sztuki fotograficznej.

Dokumentowanie doświadczeń

Seria Only Half the Picture została po raz pierwszy zaprezentowana w 2002 roku. Jest związana z aktywizmem wizualnym, dokumentowaniem przemocy i poświadczaniem przeżytych doświadczeń.

W Somnyama Ngonyama, znanej również jako Hail the Dark Lioness, Muholi występuje nie tylko jako fotograf, lecz także jako obiekt autoportretów. W serii zastosowano wzmocniony odcień skóry i wyrazisty kontrast, a także poruszono kwestie reprezentacji czarnoskórych osób oraz kontroli nad nią. Muholi zaznaczyło, że postrzega to wyróżnienie jako uznanie dla społeczności i osób, które powierzyły swoje historie.

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