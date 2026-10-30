Iryna Bilyk odwołała koncert w Aleksandrii

Ukraińska piosenkarka Iryna Bilyk poinformowała o przełożeniu koncertu w Aleksandrii, który miał się odbyć 30 października. O zmianie daty występu artystka poinformowała na swoim profilu na Instagramie.

Skontaktowała się z fanami i poinformowała, kiedy odbędzie się koncert zamiast pierwotnie zaplanowanego występu. W opublikowanym poście piosenkarka nie podała przyczyny przełożenia koncertu.

Iryna Bilyk przełożyła koncert

30 października ogłoszono w Aleksandrii dniem żałoby, w związku z czym Bilyk przenosi swój występ na poniedziałek, 2 listopada. Artystka podkreśliła, że wszystkie bilety zachowują ważność.

„W związku z ogłoszeniem dnia żałoby w mieście Aleksandria koncert zostaje przełożony na 2 listopada. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność na nowy termin” – zaznaczyła Iryna Bilyk.

W szczególności gwiazda podziękowała fanom za wyrozumiałość.

„Czekam na spotkanie z wami” — dodała piosenkarka.

30 października w Aleksandrii ogłoszono Dzień Żałoby ku czci ofiar tragedii, która miała miejsce 29 października w wyniku ataku bezzałogowego statku powietrznego na dworzec kolejowy w Dnieprze.

„Na budynkach komunalnych gminy zostaną opuszczone flagi państwowe Ukrainy. Zaleca się również opuszczenie ich na budynkach państwowych i prywatnych. Tego dnia odwołujemy wszystkie imprezy rozrywkowe” – czytamy w oświadczeniu rady miejskiej.

O zmianie daty występu artystka poinformowała na swoim profilu na Instagramie.

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