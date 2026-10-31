Pisarz Ryu Murakami zmarł w wieku 74 lat — The Japan Times

Japoński pisarz Ryu Murakami zmarł 17 października w wieku 74 lat. Napisał ponad 40 powieści i zbiorów opowiadań, a jego proza wyróżniała się krytyką społeczeństwa, groteską i tematami społecznego wyobcowania, informuje The Japan Times. Wiadomość o śmierci literata pojawiła się 23 października.

Od debiutu do uznania literackiego

Ryunosuke Murakami urodził się w 1952 roku w pobliżu amerykańskiej bazy wojskowej w Sasebo, w prefekturze Nagasaki, w rodzinie nauczycieli. W młodości grał na perkusji w zespole rockowym i wziął udział w proteście politycznym, barykadując dach swojej szkoły na poparcie wystąpień studenckich w Tokio. To doświadczenie znalazło później odzwierciedlenie w jego na wpół autobiograficznej powieści „69”.

Debiutancka powieść Murakamiego „Almost Transparent Blue” ukazała się w 1976 roku i szybko stała się bestsellerem. Książka opowiada o rozczarowanej japońskiej młodzieży lat 70.; jej bohaterowie uciekają się do narkotyków, seksu i przypadkowej przemocy. Powieść otrzymała nagrody Gunzo dla nowych autorów i Akutagawy, a w 1979 roku Murakami napisał scenariusz i wyreżyserował jej ekranizację.

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Tematy wyobcowania i praca w telewizji

Do znanych książek autora należą „Coin Locker Babies” z 1980 roku, „Popular Hits of the Showa Era” z 1994 roku oraz „In the Miso Soup” z 1997 roku. „Coin Locker Babies” opowiada o dwóch chłopcach, których jako niemowlęta porzucono w skrytkach bagażowych na dworcu. Powieść otrzymała Nagrodę Nomy dla nowych autorów w 1981 roku.

W wywiadzie dla Vice w 2013 roku Murakami mówił, że twórczy ludzie mogą kierować gniew i destrukcyjną energię ku pisaniu lub muzyce, podczas gdy w innych przypadkach może to prowadzić do przemocy lub terroryzmu. W jego utworach widoczny był także wpływ amerykańskiej kultury, a sam pisarz krytykował nierówność społeczną i napięcia kulturowe związane z relacjami Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Od kwietnia 2006 roku Murakami wraz z aktorką Eiko Koike prowadził w TV Tokyo biznesowy talk-show „Cambrian Palace”. W programie przeprowadzili wywiady z ponad tysiącem gości na temat strategii korporacyjnych i trendów gospodarczych, a każdy odcinek kończył się odręcznie napisanym powiedzeniem autora. Po specjalnym wydaniu z okazji 20-lecia programu, 26 marca, Murakami i Koike odeszli z programu. Ostatnią odręcznie napisaną wiadomością Murakamiego dla widzów było „Death & Life”.

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